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В центре Москвы саперы взорвали подозрительную сумку

Источник в экстренных службах сообщил, что внутри сумки, по предварительным данным, оказалась пицца

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, обнаруженную на Ильинке в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке", - сказал собеседник агентства, добавив, что внутри, по предварительным данным, оказалась пицца.

Ранее сообщалось, что сотрудники оперативных служб проверяют подозрительный предмет, обнаруженный в центре Москвы. Движение в районе ЧП было перекрыто.

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