В КБР возбудили дело о посягательстве на оперативников после предотвращения теракта

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов во время операции по установлению местонахождения членов незаконных вооруженных формирований в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС сообщили, что оперативники службы предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), четверо боевиков уничтожены.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 ("Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц"), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору"), а также ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 июля примерно в 08:00 при проведении сотрудниками УФСБ России по КБР и Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО совместных мероприятий по установлению местонахождения членов незаконных вооруженных формирований в лесном массиве неподалеку от селения Лечинкай в специально оборудованном для длительного пребывания лагере была обнаружена вооруженная группа из четырех человек.

Отмечается, что на требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. "Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов нападавших ликвидировали. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты", - уточнили в ведомстве.

Как сообщали ранее в ЦОС, на месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") и ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").