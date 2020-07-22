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В Ростове-на-Дону осудили военных медиков за получение взятки и превышение полномочий

Медики центра военно-врачебной экспертизы Минобороны получили взятку за выдачу здоровому военнослужащему справки о наличии заболевания сердца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего начальника филиала № 2 ФГКУ "Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России" подполковника медицинской службы Евгения Выдыша и начальника отделения этого же филиала Владимира Малегина к пяти и четырем годам колонии по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Осужденному Выдышу [назначить наказание] в виде лишения свободы сроком на пять лет.Осужденному Малегину - в виде лишения свободы сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отбывание наказание обоим назначили в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет мужчины не могут занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в ВС РФ, а также в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Управление ФСБ России по Южному военному округу и следственными органами установило, что военные медики получили взятку за выдачу здоровому военнослужащему справки о наличии заболевания сердца, позволяющего признать его ограниченно годным к прохождению службы.

В феврале 2018 года сотрудник указанного центра Сергей Змушко получил от одного из офицеров 165 тыс. рублей за фиктивный диагноз, из которых 50 тыс. рублей оставил себе, остальные передал Выдышу и его подельнику Малегину. Ранее приговор Ростовского-на-Дону гарнизонного суда Змушко признал виновным в получении взятки и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Кроме этого, Выдыш обвиняется в мошенничестве. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что при назначении на должность он предоставил поддельное удостоверение о присвоении высшей квалификационной категории, что позволило ему незаконно получить более 190 тыс. рублей.

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