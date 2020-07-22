Полиция установила владельца бойцовской собаки, покусавшей мальчика в Подмосковье

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Полицейские установили владельца бойцовской собаки, напавшей на семилетнего мальчика в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

"Полицейскими была установлена владелица животного - 32-летняя местная жительница. По данному факту сотрудниками УМВД проводится проверка", - сообщили в полиции.

В среду в Красногорске около дома 5 по Первомайской улице бойцовская собака напала на семилетнего мальчика и укусила его в лицо. Ребенок госпитализирован. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, надзорное ведомство проводит проверку в связи с нападением собаки на семилетнего ребенка.

В этот же день в Красногорске произошел еще один случай нападения собаки на ребенка. В районе дома 13 по Комсомольской улице бродячая собака укусила в голову четырехлетнего мальчика, он госпитализирован.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, следователи проводят проверки по фактам нападения собак на детей в Красногорске. "Будет опрошен хозяин собаки породы Хаски и очевидцы нападения собаки на семилетнего мальчика. Также будет дана правовая оценка действию (бездействию) должностных лиц местной администрации в части вопроса отлова бездомных собак", - сообщила Врадий.