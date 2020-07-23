В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в краже дизельного топлива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правоохранители задержали на территории Подмосковья троих подозреваемых в краже дизельного топлива из магистрального трубопровода на сумму более 1 млн рублей в городском округе Луховицы. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По имеющейся информации, злоумышленники в городском округе Луховицы совершили несанкционированную врезку к двум трубам магистрального трубопровода с целью откачки дизельного топлива, для чего изготовили отвод в виде шланга до земельного участка, расположенного в деревне Врачово. Сумма ущерба составил более 1 млн рублей", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Шатурском районе в момент перевозки похищенного топлива. Ими оказались трое жителей города Рошаль, двое из которых ранее судимые, в возрасте от 23 до 45 лет. Задержанные участники группы передвигались на трех автомашинах, оборудованных емкостями, полностью заполненными дизельным топливом, общим объемом более 9 т", - добавила Петрова.

По ее словам, также в городе Рошаль был обнаружен гаражный бокс, где хранилось похищенное топливо, и автомобиль, в котором его перевозили. При обыске в гараже и досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 2 т похищенного дизельного топлива, пластиковую емкость на 200 л, сварочный аппарат, помпы для перекачки нефтепродуктов, бензогенератор, приборы для работы ночью, лопаты и пластиковый шланг, аналогичный тому, который использовался для установки отводов в Луховицах.

Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим - в виде подписки о невыезде.