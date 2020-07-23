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Жительницу Астрахани приговорили к трем годам колонии за истязание четырехмесячной дочери

В течение нескольких дней женщина избивала ребенка и кусала за лицо

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Суд в Астрахани приговорил к трем годам лишения свободы местную жительницу, которая истязала свою четырехмесячную дочь, била ее и кусала за лицо. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.

"Кировский районный суд г. Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении. Уточняется, что отбывать наказание подсудимая будет в колонии общего режима

В мае этого года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, несколько дней била ребенка и кусала ее за лицо и тело. В полицию об этом сообщили ее соседи. Ранее Наримановский районный суд Астраханской области лишил женщину родительских прав.

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