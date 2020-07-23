Дело возбудили после убийства жителем Ульяновской области своей 84-летней матери

ТАСС, 23 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ульяновской области по подозрению в убийстве пожилой матери. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 84-летней жительницы поселка Вешкайма (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В совершении данного преступления обвиняется ее 56-летний сын", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что вечером 10 июля в доме на улице 40 лет Октября мужчина нанес своей матери не менее 10 ударов в область головы и тела. По данным ведомства, пожилую женщину 15 июля доставили в медицинское учреждение с переломами ребер и черепно-мозговой травмой, где впоследствии она умерла.

Сейчас обвиняемый задержан и заключен под стражу. "Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", - добавили в пресс-службе.