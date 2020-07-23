Жителя Башкирии приговорили к 5,5 года колонии за участие в террористической организации

ТАСС, 23 июля. Суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима 18-летнего жителя башкирского города Межгорье за участие в террористической организации и содействие террористической деятельности, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему жителю города Межгорье, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в террористической организации"), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что обвиняемый весной 2019 года вступил в международную террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запретили на территории Российской Федерации, после чего в беседах склонял четырех своих знакомых к участию в указанной террористической организации. Он демонстрировал им материалы экстремистской направленности агитационно-пропагандистского характера.

Преступные факты выявили в ходе оперативно-разыскной деятельности отдела ФСБ России по ЗАТО города Межгорье совместно с УФСБ России по Башкирии. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.