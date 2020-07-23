СК проверит инцидент с упавшим на женщину строительным мусором в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после госпитализации женщины, на которую упал выброшенный с 12-го этажа строительный мусор. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.

14 июля в Люберцах на 38-летнюю женщину, выходившую из подъезда строящегося дома, с 12-го этажа здания упал мешок со строительным мусором. Она получила множественные травмы, переломы, в том числе повреждение позвоночника. Женщина была экстренно госпитализирована. "Сегодня по материалам, поступившим из органов полиции в следственный отдел по Люберцам по факту травмирования женщины, организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ГСУ.

Следствие получит объяснение от рабочего, сбросившего мусор, а также истребует документацию строительной компании по технике безопасности при проведении строительных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.