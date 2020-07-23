Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации

ТАСС, 23 июля. Мэр Портленда (США, штат Орегон) Тэд Виллер пострадал от слезоточивого газа во время участия в протестной акции против введения в город подразделений федеральных правоохранительных органов. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP).

По его сведениям, градоначальник находился в первых рядах протестующих у здания федерального суда в среду вечером, когда правоохранители применили слезоточивый газ. По словам мэра, он впервые испытал на себе действие газа и слегка оцепенел. Затем он надел защитные очки, которые ему передал один из участников акции, и продолжил участие в митинге.

На прошлой неделе вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в городе Портленд. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительных мер по борьбе с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.