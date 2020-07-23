В суд Туапсе поступило дело о гибели туристов на переполненном почти в 5 раз катамаране

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении капитана и владельца катамарана "Аттол", опрокинувшегося в 2019 году в Черном море в Краснодарском крае, в результате чего погибли два человека. Дело направили на рассмотрение по существу в Туапсинский районный суд, говорится на сайте ведомства в четверг.

В начале недели следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование уголовного дела. Причиной крушения стало внесение изменения в конструкцию судна и неисправность двигателя. "Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника и судоводителя маломерного судна "Атолл". Судоводитель принял на борт "Атолла" 49 пассажиров при том, что максимальное количество пассажиров, которое разрешено перевозить на указанном маломерном судне составляет 11 человек. Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что платные морские прогулки на территории пляжа в поселке Джубга Туапсинского района организовал собственник маломерного судна.

В 2019 году Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже в отношении судоводителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Транспортной полицией Краснодара владелец катамарана был объявлен в федеральный розыск. Позже его задержали и избрали меру пресечения на время следствия в виде подписке о невыезде, также меру пресечения на подписку сменили капитану судна.

В июле 2019 года в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии не менее 300 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края. В результате происшествия погибли две женщины.