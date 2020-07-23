В Ленобласти возбудили уголовное дело после повреждения памятника на Дороге жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело после повреждения неизвестными памятника времен Великой Отечественной войны - грузового автомобиля ЗИС-5 ("Полуторка") - в поселке Подборовье Бокситогорского района. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Бокситогорску следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия")", - сказано в сообщении управления.

Следствие установило, что в поселке Подборовье неизвестные повредили объект культурного наследия - знаменитую полуторку, увековечившую память о подвигах водителей Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Выезжавшая на место происшествия следственно-оперативная группа, помимо фиксации повреждений монумента, также изъяла оставленные преступниками объекты, добавили в управлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел в ночь на среду, сообщил ТАСС ранее директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов. Он также отметил, что восстановление памятника начнется сразу после разрешения от правоохранительных органов. О намерении отреставрировать мемориал в кратчайшие сроки также сообщил в среду председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Экземпляр ЗИС-5 в Подборовье, произведенный во время Великой Отечественной войны, установили на постаменте в качестве памятника в 1968 году. Его ценность состоит в том, что это не макет автомобиля, а машина, действительно работавшая в период блокады Ленинграда. К 75-летию Победы в Подборовье провели работы по ремонту и благоустройству мемориала.