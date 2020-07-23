Генпрокурор отклонил жалобу СК на отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Игорь Краснов отклонил жалобу председателя Следственного комитета РФ на отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жалоба председателя СК отклонена, решение замгенпрокурора Виктора Гриня, отменившего постановление о возбуждении дела в отношении Миниахметова, признано законным", - сказал источник.

Как сообщил ТАСС адвокат Миниахметова Константин Трапаидзе, ему неизвестно, ответил ли генеральный прокурор на жалобу председателя Следственного комитета РФ. "Никаких следственных и процессуальных действий с Миниахметовым не проводится. На сегодняшний день вопрос с уголовным делом исчерпан", - сказал адвокат. Сам следователь уволился по собственному желанию.

4 июля СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"). В тот же день замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. Председатель СК обжаловал это решение генеральному прокурору Игорю Краснову. В Следственном комитете считают, что для возбуждения дела в отношении следователя имеется достаточно оснований. При этом адвокат Трапаидзе сообщил ТАСС, что следствие пыталось вменить Миниахметову два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад, который утверждал, что у него требовали деньги, в том числе за изменение меры пресечения.

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, дела "Кировлеса" и "Ив Роше" в отношении Алексея Навального. В числе его последних уголовных дел расследование фактов хищений бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.