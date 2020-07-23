Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении нефтепровода "Дружбы"

ВИЛЬНЮС, 23 июля. /ТАСС/. Литва предоставила политическое убежище бывшему гендиректору компании "Самаратранснефть-терминал" Роману Ружечко - фигуранту дела о загрязнении нефтепровода "Дружба". Об этом со ссылкой на Департамент миграции при МВД Литвы сообщило в четверг интернет-издание 15min.lt.

"Факт предоставления убежища подтвердила руководитель департамента Эвелина Гудзинскайте", - написал портал. Как утверждается, убежище было предоставлено еще в марте 2020 года, однако публично о таком решении не сообщалось.

Ружечко, объявленный Интерполом в розыск, был задержан в Вильнюсе 18 июля 2019 года. Суд санкционировал его арест на три месяца, защита просила смягчить меру пресечения. По утверждению адвоката, у подзащитного в Литве есть жилье, поэтому при необходимости его легко можно будет найти. После задержания и назначения ареста Ружечко обратился с просьбой о предоставлении в Литве политического убежища.

В августе 2019 года суд счел возможным смягчить меру пресечения, заменив арест изъятием документов с интенсивным надзором.

Обвинения по трем статьям

Самарский районный суд 15 мая 2019 года избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко, объявленного в розыск по делу о загрязнении нефти в "Дружбе". Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину. 19 апреля 2019 года белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража").