Экс-мэр Оренбурга в суде не признал своей вины в получении взяток

"Никакого отношения ни к созданию общества с ограниченной ответственностью, ни к его работе я не имею. Никогда денежных средств от гражданина Борисова (Геннадий Борисов - бывший заместитель главы Оренбурга, осужден за получение взятки - прим. ТАСС) я не получал", - сказал Арапов в ходе допроса.

ОРЕНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Суд в ходе рассмотрения уголовного дела приступил в четверг к допросу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в получении взяток и в создании юридического лица через подставных лиц. Подсудимый отрицает свою причастность к указанным преступлениям, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Подсудимый обратил внимание суда, что ни один из 14 допрошенных свидетелей по делу о создании юрлица, приглашенные стороной обвинения, не дали показаний, что Арапов имеет какое-либо отношении к ООО "ГОСТ". При этом в деле нет и не может быть документов, подтверждающих участие бывшего мэра в создании юридического лица, уточнил Арапов.

Происхождение 4,2 млн рублей, которые Арапов добровольно в ходе обыска в рабочем кабинете в здании администрации Оренбурга передал следствию, он объяснил так: хранил личные сбережения семьи на работе, так как дома не работала сигнализация. В деле же содержатся материалы, что часть этих средств являются взяткой, полученной от Борисова. Отвечая на вопросы защитника, подсудимый добавил, что номера купюр не переписывали, а банкноты не фотографировались индивидуально и не подсвечивались ультрафиолетом. Этот момент не позволяет доказать, что в его кабинете хранились деньги, ранее переданные Арапову Борисовым, который, в свою очередь, получил их от руководителя "УКС-инвест" Александра Ершова с пометкой "взятка".

В доказательство своей невиновности в получении взятки в виде скидки при покупке квартиры для знакомых семьи Арапова, подсудимый привел сведения об уплате полной стоимости жилья, а также ценах на аналогичные квартиры. Ранее защитник в ходе судебного заседания зачитал из материалов дела кассовые документы и договоры купли-продажи.

Уголовное дело экс-главы Оренбурга

Бывшего мэра Оренбурга Арапова обвиняют в получении взятки (три эпизода) и в создании юридического лица через подставных лиц. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, срок домашнего ареста завершился 8 июля 2019 года.

По версии следствия, с декабря 2011 года по июль 2012-го Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018-го, как считает следствие, Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.