СК вновь просит арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Натарова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следственный комитет после отмены Мосгорсудом домашнего ареста бывшему помощнику руководителя Россельхознадзора Дмитрию Натарову, обвиняемому во взяточничестве и развращении малолетней, снова просит арестовать экс-чиновника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы, ходатайство следствия будет рассмотрено в четверг.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Натарова", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

Московский городской суд 20 июля отменил постановление об избрании Натарову домашнего ареста и отправил материалы на новое судебное рассмотрение в Пресненский районный суд.