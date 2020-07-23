Адвокат экс-главы управления СК по Волгоградской области Музраева умер от коронавируса

ТАСС, 23 июля. Адвокат обвиняемого по делу о терроризме бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева Юрий Востриков умер от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Грохотов.

"К сожалению, Востриков умер от коронавирусной инфекции. Но перед тем, как попасть в больницу, он встречался в СИЗО "Лефортово" встречался с Музраевым, поэтому его сейчас отправили на карантин. Впрочем признаков заболевания у моего подзащитного нет, это профилактическая мера", - сказал он.

Музраева обвинили в поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и завели уголовные дела о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и о незаконном приобретении, передаче и хранении оружия. Кроме того, Музраеву предъявили обвинение в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

11 июня прошлого года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил в СИЗО генерала и другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова.