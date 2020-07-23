Потерпевшими по делу главы экстремистского движения "Меджлис" признаны 80 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым начал рассматривать уголовное дело в отношении Рефата Чубарова - председателя запрещенного в РФ экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа", потерпевшими признаны более 80 человек. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель суда.

Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года, в частности в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 280, ч. 1 280.1 УК РФ ("Призывы к нарушению территориальной целостности РФ").

"В Верховном суде Республики Крым рассматривается по существу уголовное дело в отношении Рефата Чубарова <…> В ходе судебного заседания 23 июля 2020 года были установлены личности прибывших потерпевших (потерпевшими по данному уголовному делу были признаны более 80 лиц), после подготовительной части суд приступил к судебному следствию", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что в ходе заседания гособвинитель изложил предъявленные обвинения, был определен порядок представления доказательств, суд приступил к допросу потерпевших. Объявлен перерыв до 27 июля. Собеседница отметила, что судебное заседание проходит в отсутствие подсудимого, так как он находится в международном розыске.

Об уголовном деле

По материалам следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Автономной Республики Крым для срыва заседания, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, и лично руководить участвующими в них сторонниками объединения.

По поручению Чубарова сторонники организации палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих людей, членов и сторонников политической партии "Русское единство". В результате массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного совета, не менее 80 крымчан пострадали, двое из которых умерли.

В сентябре 2017 года Верховный суд Крыма приговорил Ахтема Чийгоза за организацию массовых беспорядков к 8 годам колонии общего режима. Ряд членов объединения осуждены за участие в массовых беспорядках.

Также, по данным СК, весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал "призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины". А осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины снова призывал к нарушению территориальной целостности РФ.