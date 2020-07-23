Жителя Волгограда, скрывавшегося заграницей, приговорили к 10 годам за похищение человека

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил 38-летнего местного жителя за похищение человека к 10 годам колонии строгого режима, сообщила в четверг журналистам старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

Она уточнила, что в марте 2019 года его задержали на территории Португалии в Лиссабоне, после чего экстрадировали в Российскую Федерацию.

"Волгоградец признан виновным по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Сегодня суд огласил приговор - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Черединина.

3 апреля 2013 года осужденный и двое его сообщников проникли в домовладение к знакомому, где похитили деньги, два автомобиля и мотоцикл на общую сумму более 8 млн рублей. Затем они перевезли потерпевшего в дачный массив в Советском районе Волгограда, где неделю насильно удерживали, требуя за освобождение 20 млн рублей.

"10 апреля 2013 года мужчине удалось убежать от злоумышленников и сообщить о совершенных преступлениях в правоохранительные органы. С сентября 2013 года обвиняемый находился в розыске. 6 марта 2019 года он был задержан на территории Португалии в городе Лиссабоне, после чего экстрадирован в Российскую Федерацию", - уточнила Черединина.

Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением СК РФ по Волгоградской области. Двоих его сообщников ранее осудили за аналогичные деяния и приговорили к 8,5 года лишения свободы каждого.