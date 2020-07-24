В Москве двое грабителей вынесли из квартиры сейф с 2,4 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Двое неизвестных в медицинских масках вынесли из квартиры на севере Москвы сейф с более 1 млн рублей и $20 тыс. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, накануне днем в полицию поступило сообщение о краже из квартиры, расположенной на улице Космонавта Волкова, дом 25. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в квартиру проникли двое неизвестных в медицинских масках и украли сейф с деньгами в размере 1 млн рублей и $20 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).