Около 1,2 млн рублей украли из кассы супермаркета на западе Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Неизвестный украл из кассы супермаркета на западе Москвы почти 1,2 млн рублей. Полиция по данному факту проводит проверку, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в полицию накануне от директора супермаркета поступило сообщение о краже из организации, расположенной по улице Толбухина, дом 13, корпус 3. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, находясь в помещении супермаркета, путем свободного доступа в кассу совершил кражу 1 млн 165 тыс. рублей", - сказали в пресс-слжубе.