{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пожар на территории ТЭЦ в Оренбурге полностью ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

ОРЕНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Пожарные завершили ликвидацию возгорания потребительского кабеля на территории Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:44 (13:44 мск) [объявлена] полная ликвидация", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе Оренбургского филиала "Т Плюс" ТАСС ранее сообщили, что возгорание в потребительском кабельном канале произошло в результате короткого замыкания. По данным компании, отключены потребительские установки, ведущие на УК «Армада» и Аппаратный завод (собственники кабеля). "Станция работает в штатном режиме. Никто не пострадал", - отмечается в сообщении Оренбургского филиала "Т Плюс".

Информация о пожаре в кабельном тоннеле Сакмарской ТЭЦ на улице Энергетиков поступила в 11:43 мск. Спустя 15 минут первые пожарные подразделения были на месте ЧП, они установили, что горит потребительский кабель протяженностью 300 погонных метров. К ликвидации пожара привлечены всего 71 человек, 25 единиц техники, от МЧС — 60 человек, 20 единиц техники.

Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Теги
РоссияОренбургская область
Бесхозный предмет обнаружили на станции метро "Новокузнецкая" в московском метро
По требованию полиции поезда временно проезжают станцию без остановки
Читать полностью