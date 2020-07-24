Источник: следов криминала в исчезновении в Подмосковье олимпийского чемпиона нет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Криминального следа в исчезновении в Подмосковье олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Признаков криминала в исчезновении Иваницкого нет. Он, скорее всего, утонул", - сказал собеседник агентства.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. "Он хотел перейти на другой берег, как делал всегда, и собирать грибы на другой стороне. Возможно, его унесло течением, либо стало плохо с сердцем", - отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что 22 июля в полицию поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который ушел из дома и не вернулся. Полиция устанавливает местонахождение мужчины. К поискам Иваницкого привлечены водолазы и вертолет. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в поисках участвуют также подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.