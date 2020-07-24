NYT: основной фигурант дела о крушении южнокорейского парома "Севоль" арестован в США

ТАСС, 24 июля. Разыскиваемый в Республике Корея за незаконное присвоение средств сын судовладельца затонувшего в 2014 году парома "Севоль" арестован правоохранительными органами США по запросу южнокорейских властей. Об этом сообщает в пятницу газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Министерства юстиции Соединенных Штатов.

По данным издания, 48-летний Ю Хёк Ки был задержан в среду в своем доме в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк после поступления запроса от южнокорейских правоохранительных органов об экстрадиции разыскиваемого.

Прокуратура Республики Корея считает Ю Хёк Ки основным фигурантом дела о крушении парома, в результате которого в 2014 году погибли 303 человека. По версии обвинения, семья Ю присвоила $169 млн из фондов нескольких подконтрольных ей компаний. Данные средства должны были быть использованы для обеспечения надлежащего уровня безопасности "Севоля", что помогло бы избежать высокого числа жертв, считает прокуратура. Согласно поданному в США на Ю Хёк Ки заявлению, его обвиняют в сговоре с руководством ряда компаний с целью отмывания 23 млн долларов через мошеннические контракты.

В январе суд Сеула обязал Ю Хёк Ки и двоих его родственников возместить правительству страны 70% расходов на поисково-спасательную операцию при крушении "Севоля". Общий объем запрошенной компенсации составил около 150 млн долларов, Ю Хёк Ки обязали выплатить 46 млн долларов. При этом тогда суд не смог установить прямую связь между незаконным присвоением средств и фактом трагедии. Кроме этого, ранее виновным в халатности и пренебрежении мерами безопасности при эксплуатации парома был признан его ныне покойный отец Ю Бён Ын - председатель совета директоров компании, которой принадлежал "Севоль". Двухлетний тюремный срок за отмывание нескольких миллионов долларов также отбыл старший брат Ю Хёк Ки. По результатам расследования трагедии к пожизненному лишению свободы был приговорен капитан "Севоля", который преждевременно покинул судно, не обеспечив безопасность пассажиров.

16 апреля 2014 года паром "Севоль" с 476 пассажирами на борту, большинство из которых были школьниками, затонул в районе острова Чеджудо. В результате катастрофы погибли 303 человека.

В ноябре прошлого года прокуратура Республики Корея приступила к повторному выяснению обстоятельств крушения парома "Севоль". Предыдущее расследование длилось около года, следственная комиссия не смогла установить причину трагедии. Тогда следствие пришло к выводу, что к катастрофе мог привести резкий маневр судна, его перегруженность пассажирами, а также плохое качество ремонтных работ, которые могли повлиять на плавучесть парома.