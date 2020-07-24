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Суд отправил под домашний арест двух сотрудников нижегородского ГУ ФСИН

Александра Хохидру и Евгения Зюзина задержали 23 июля по уголовному делу о превышении должностных полномочий

ТАСС, 24 июля. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении главного экономиста ГУ ФСИН России по Нижегородской области Александра Хохидры и начальника финансово-экономического отдела главка Евгения Зюзина, которые являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Суд отправил двоих высокопоставленных сотрудников ГУ ФСИН по Нижегородской области [Евгения Зюзина и Александра Хохидру] под домашний арест", - отметили в пресс-службе.

Хохидру и Зюзина задержали в четверг по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Фигурантами этого дела являются также замначальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин.

Следствие считает, что в июле 2020 года они потребовали от сотрудников ведомства, поощренных премиями по итогам работы за первый квартал года, часть денежных выплат. Получив деньги, они использовали их на личные нужды.

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