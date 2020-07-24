В Оренбурге задержали трех человек, пытавшихся перебросить телефоны и алкоголь в колонию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН задержали трех человек, пытавшихся с помощью пневматической пушки переправить в исправительную колонию в Оренбурге мобильные телефоны и алкоголь.

Как сообщили ТАСС в УФСИН России по Оренбургской области, "сегодня сотрудники ИК-4 совместно с сотрудниками полиции задержали на прилегающей к колонии территории трех мужчин 1978 г. р., 1982 г. р., 1988 г. р., которые пытались перебросить в учреждение запрещенные предметы с помощью пневматической пушки кустарного производства". "Снарядами" выступили две пластиковые полуторалитровые бутылки, в одной из которых находилось девять мобильных телефонов и аксессуары к ним, в другой - спиртосодержащая жидкость.

Запрещенная передача предназначалась для двух осужденных, которые отбывают наказание за распространение наркотиков, разбой и убийство, добавили в УФСИН.