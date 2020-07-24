СМИ: литовского предпринимателя, задолжавшего Альфа-банку €20 млн, задержали в Словении

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Литовский предприниматель Видмантас Кучинскас, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, в том числе с требованием возвращения Альфа-банку задолженности по кредиту на сумму более €20 млн, задержан по просьбе РФ в Словении. Об этом в пятницу сообщили агентство BNS и еще некоторые литовские интернет-издания.

"Факт того, что Кучинскас задержан в Словении, подтвердили три не связанных между собой источника", - написало BNS, не конкретизируя эти источники.

По сообщению агентства, факт задержания в Словении гражданина Литвы подтвердил литовский МИД, однако внешнеполитическое ведомство воздержалось от указания личности задержанного. BNS ссылается на представителя МИД Расу Якилайтене, которая отметила, что с учетом требований охраны данных более подробная информация предоставлена быть не может.

В России против Кучинскаса возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы и миллионными штрафами. Как ранее сообщал ТАСС Лауринас Лукошюс из адвокатской конторы Sorainen, представляющей интересы Альфа-банка, в действиях Кучинскаса при обращении в банк за кредитом имелись признаки преступления: ради выгоды он сознательно представил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своей компании.

В группу Arvi , основным собственником которой является Кучинскас, входят предприятия сельскохозяйственного и продовольственного секторов. Группы работала также в Белоруссии, Латвии, России и Румынии. Кредит на сумму более €20 млн Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений.