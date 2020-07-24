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Грузовик протаранил три легковушки в Подмосковье

Погибли два человека и трое ранены

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении грузовика с легковыми автомобилями в Подмосковье, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 19:03 на 308-м км трассы А-108 произошло попутное столкновение автомобиля "Камаз" и трех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что до столкновения грузовик ехал позади легковушек. По невыясненным пока причинам, он догнал их и врезался в "Ладу", а затем и в остальные автомобили. Все погибшие и пострадавшие находились в "Ладе".

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