СМИ: причиной аварии самолета с грузом ООН в Сомали стало столкновение с животными

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Причиной аварии при посадке в аэропорту сомалийского города Беледуэйне зафрахтованного ООН грузового самолета стали животные, выбежавшие на взлетно-посадочную полосу в момент приземления воздушного судна. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета The East African​​​​​​ со ссылкой на выводы Управления гражданской авиации Сомали.

Самолет, зарегистрированный в Кении, вылетел 14 июля из Джибути в Сомали с гуманитарным грузом ООН. Он предназначался в том числе и для развернутого в этом городе эфиопского контингента в составе Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). При заходе на посадку из кустов на полосу выбежало несколько ослов. Самолет сбил одного из животных и, сойдя со взлетно-посадочной полосы, врезался в кучу песка.

Никто из трех человек, находившихся на борту, не пострадал. Правый двигатель кенийского Fokker-50 загорелся, но был быстро потушен пожарной командой аэропорта. Двое пилотов после недолгого нахождения в одном из сомалийских госпиталей уже вернулись в Кению.