Суд отказался арестовать подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд учел возраст и наличие заболеваний у Лилии Войтюховской, подозреваемой в убийстве доцента ВГИКа, отклонил ходатайство СК о помещении Войтюховской в СИЗО и отправил ее под домашний арест до 19 сентября", - сказали в суде.

Тело 90-летней преподавательницы ВГИК несколько дней назад с ножевыми ранениями нашли в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ирина Борисовна Шур - теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.