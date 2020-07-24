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Суд отказался арестовать подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК

Лилия Войтюховская будет находиться под домашним арестом до 19 сентября

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы отказался арестовать Лилию Войтюховскую, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

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"Суд учел возраст и наличие заболеваний у Лилии Войтюховской, подозреваемой в убийстве доцента ВГИКа, отклонил ходатайство СК о помещении Войтюховской в СИЗО и отправил ее под домашний арест до 19 сентября", - сказали в суде.

Тело 90-летней преподавательницы ВГИК несколько дней назад с ножевыми ранениями нашли в квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ирина Борисовна Шур - теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.

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