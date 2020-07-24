В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика в Симферопольском районе. Установлено, что сегодня около четырех часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, со старшей сестрой вышел на прогулку. В какой-то момент девочка потеряла его из виду", - говорится в сообщении.

Специалисты ведут поиски ребенка, в них также участвуют волонтеры.