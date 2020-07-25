Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, 25 июля около 08:55 мск на 23-м км автомобильной дороги Сижно - Будилово - Осьмино водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел погодные условия и не справился с управлением, съехав в кювет. Машина опрокинулась и ударилась об дерево. В результате ДТП водитель и два пассажира скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.