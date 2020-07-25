В Саратове СК начал проверку после того, как собаки нашли останки человека

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обнаружения фрагментов тела мужчины, голову погибшего сторожу принесли собаки, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения фрагментов тела мужчины. По предварительным данным, 25 июля сторож одной из организаций Саратова увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, похожий на человеческую голову", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что мужчина сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники обнаружили неподалеку тело мужчины. По предварительным данным, тело пролежало на открытой местности не менее двух месяцев.