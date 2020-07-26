Внедорожник съехал в кювет в Новой Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП в Кленовское в Новой Москве, говорится в сообщении в Twitter столичной ГИБДД.

"Примерно в 23:15 (в субботу) в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами аварии стала сама водитель и ее пассажир. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативна группа.