{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внедорожник съехал в кювет в Новой Москве

Погибли два человека

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП в Кленовское в Новой Москве, говорится в сообщении в Twitter столичной ГИБДД.

"Примерно в 23:15 (в субботу) в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Range Rover не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В ДТП погибли два человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертвами аварии стала сама водитель и ее пассажир. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативна группа.

Теги
Россия
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
В Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения
Полицейские задержали человека, которого подозревают в совершении преступления
Читать полностью