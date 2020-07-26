В ДТП в Самарской области погибли два человека

ТАСС, 26 июля. Два человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении автомобилей Peugeot и "Валдай" на трассе в Самарской области, еще три человека в результате ДТП пострадали, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МВД России по региону.

"ДТП произошло примерно в 08:50 на 1023-м км трассы "М-5 Урал" в Красноярском районе Самарской области. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля Peugeot, ехавший со стороны города Тольятти, допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-3310 Валдай", стоящим на правой обочине в попутном направлении. На месте ДТП погибли два пассажира автомобиля Peugeot, один из них - несовершеннолетний 2011 года рождения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что еще трое пассажиров автомобиля Peugeot пострадали, их доставили в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.