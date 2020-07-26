На Кубани внедорожник влетел в двери магазина

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

"Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 при повороте на парковку превысил установленную скорость движения и допустил наезд на входные двери магазина "Магнит". От отлетевшего стекла дверей четвероклассник, который был в это время внутри магазина, получил рваные раны ноги", - сказали в отделе пропаганды.

Медицинская помощь была оказана ребенку в больнице, он будет находиться на амбулаторном лечении. Водитель внедорожника не пострадал и от прохождения медицинского освидетельствования отказался, добавили в ГИБДД.