Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Ингушетии

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Жертвами автоаварии в Ингушетии стали два человека, еще шесть были госпитализированы, сообщила пресс-служба республиканского МЧС в воскресенье.

"В 15.40 мск поступила информация о том, что по автодороге регионального значения "Малгобек - Зязиков-Юрт" в Малгобекском МР, произошло столкновение двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали восемь человек, из них один ребенок, два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в ЦРБ №1 в г. Малгобек. Движение на участке дороги не перекрыто.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что один из пострадавших, водитель одной из машин, позже от госпитализации отказался.