В Москве на шоссе Энтузиастов из-за столкновения двух грузовиков пострадал один человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На шоссе Энтузиастов в районе владения 65 произошло ДТП с участием двух транспортных средств - грузовых автомобилей. Для движения автотранспорта перекрыты три полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате столкновения пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.