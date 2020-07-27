{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на шоссе Энтузиастов из-за столкновения двух грузовиков пострадал один человек

Движение автотранспорта затруднено

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Два грузовика столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На шоссе Энтузиастов в районе владения 65 произошло ДТП с участием двух транспортных средств - грузовых автомобилей. Для движения автотранспорта перекрыты три полосы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате столкновения пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги
Россия
Дождевой паводок подтопил 36 жилых домов в двух селах Амурской области
Введен режим ЧС
Читать полностью