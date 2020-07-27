Дело возбуждено после поножовщины на автобусной остановке на юго-западе Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении безработного, который устроил поножовщину на остановке общественного транспорта на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, вечером в субботу в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении на Севастопольском проспекте в районе дома 26, строение 1. Полицейские, прибыв по указанному адресу, обнаружили и задержали 56-летнего неработающего, который в ссоре ножом ранил в живот другого мужчину. Пострадавший госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов.

"26 июля в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").