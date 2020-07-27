СМИ: более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений

ТАСС, 27 июля. Количество погибших на востоке и северо-востоке Индии от наводнений в минувшие сутки увеличилось на 10 и достигло 110. Об этом в понедельник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на чрезвычайные службы страны.

По данным управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий северо-восточного штата Ассам, в регионе из-за наводнений, вызванных разливом Брахмапутры в результате муссонных дождей, за сутки погибли три жителя. С начала июля общее число погибших там возросло до 103.

Количество пострадавших от удара стихии за этот период достигло в Ассаме 2,5 млн. Наводнения причинили ущерб 2 265 сельским населенным пунктам в 23 из 33 районов штата. Сотни тысяч человек эвакуированы из зоны затопления и размещены в 457 временных лагерях.

В восточном штате Бихар продолжается разлив Ганга. За последние 24 часа наводнения привели там к гибели семи жителей. Общее число пострадавших от наводнений в Бихаре достигло в июле 1,5 млн. Вертолеты индийских ВВС доставляют жителям пострадавших районов штата гуманитарную помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье в обращении к нации подчеркнул, что правительство страны помогает населению Ассама и Бихара всеми имеющимися средствами.