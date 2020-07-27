СМИ: в Греции совершили покушение на издателя газеты Makeleio

АФИНЫ, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили минувшей ночью нападение на журналиста и издателя греческой газеты Makeleio Стефаноса Хиоса. Об этом сообщил в понедельник государственный телеканал ERT.

По его данным, двое мужчин с масками на лицах ждали журналиста около его дома в афинском районе Врилиссия, и как только Хиос появился, один из преступников подошел к его машине и дважды выстрелил в него через окно. Пули попали журналисту в горло и грудь. После этого преступники скрылись.

Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в афинскую больницу "КАТ". Врачи оценивают его состояние как "серьезное, но контролируемое". Одна из пуль прошла близ сердца.

Правоохранительные органы столичной области Аттика начали расследование покушения. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения в данном районе, в том числе около дома Стефаноса Хиоса.