В Ижевске пьяный водитель пассажирского автобуса врезался в бетонный забор

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Пьяный водитель автобуса "Лиаз", в котором не было пассажиров, столкнулся в Ижевске с автомобилем "Мерседас", после чего врезался в бетонный забор. Мужчину доставили в больницу, сообщили журналистам в понедельник в отделе пропаганды управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

"27 июля напротив дома № 11 по улице Буммашевской в Ижевске водитель автобуса "Лиаз", 46-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мерседес", под управлением 36-летнего мужчины, после чего водитель автобуса совершил наезд на препятствие - бетонный забор", - отмечается в сообщении.

В результате аварии водитель автобуса получил травмы, его доставили в медицинское учреждение.

В ГИБДД отметили, что в салоне автобуса пассажиров не было. "Сотрудниками полиции выясняются причины и условия выезда пассажирского автобуса на линию с нетрезвым водителем, проводится расследование", - добавили в ведомстве.

В инспекции ТАСС уточнили, что автобус принадлежал предприятию ИПОПАТ. По данным сайта перевозчика, компания обслуживает в Удмуртии более 90 маршрутов: городских, пригородных и междугородных.