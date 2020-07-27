Пожарные взяли под контроль лесной пожар в центральной части Португалии

МАДРИД, 27 июля. /ТАСС/. Сильный лесной пожар, бушующий в центральной части Португалии, удалось взять под контроль. Об этом сообщила в понедельник газета Publico.

Возгорание началось в субботу в районе населенного пункта Олейруш. В борьбе со стихией задействованы более 850 пожарных, а также воздушная техника. К настоящему моменту огонь уничтожил около 6 тыс. га леса.

Из соображений безопасности некоторые проживающие в районе возгорания люди были эвакуированы. При тушении огня одно транспортное средство попало в аварию, в результате чего умер пожарный. Кроме того, в результате удара стихии пострадали семь человек.

В воскресенье в связи с угрозой распространения пожаров власти республики объявили о введении на два дня режима повышенной готовности.

В середине июня 2017 года в центральной части Португалии возник крупный лесной пожар. Тогда сильнее всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в Лейрии. В результате пожара погибли 64 человека, еще более 200 пострадали.