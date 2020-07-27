Анонимное сообщение о "минировании" поступило в аэропорт Шереметьево

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и самолетах, находящихся в нем на данный момент. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение на почту аэропорта Шереметьево о минировании аэровокзала и всех находящихся на стоянке самолетов. Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что воздушная гавань работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" более 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.