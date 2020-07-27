ВС постановил рассмотреть уголовное дело Пирумова в Красногорском городском суде

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Верховный суд России постановил рассмотреть в Красногорском городском суде Подмосковья уголовное дело бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, обвиняющихся в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и хищении денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Изменить территориальную подсудность и передать на рассмотрение из Никулинского суда Москвы в Красногорский городской суд Московской области", - огласил постановление судья Владимир Кулябин.

Судебное заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле документа, имеющего гриф "секретно". Прокуратура просила направить уголовное дело в Серпуховский городской суд Московской области. По словам самого Пирумова, он не понимает, почему Генпрокуратуру не устроило проведение судебного процесса в столице. "По первому делу, которое слушалось в Дорогомиловском суде, всех все устраивало, и воздействие на суд, по мнению обвинения, я оказать не мог. Теперь они выбрали самый дальний подмосковный суд", - рассказал журналистам экс-чиновник.

27 апреля Куйбышевский суд передал по подсудности в Никулинский районный суд Москвы уголовное дело Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова для его рассмотрения по существу. Суд продлил им меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 октября. Обвиняемыми по этому делу также проходят еще три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза. В начале июля Никулинский суд направил уголовное дело в Верховный суд РФ в связи с поступившим ходатайством заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Защитники обвиняемых в свою очередь считают передачу дела в Москву обоснованной, так как все фигуранты проживают в столице.

В чем обвиняются

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей, а затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных средств (800 млн рублей).