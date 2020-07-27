Суд 14 августа рассмотрит иск бизнесмена Удодова к Навальному

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 14 августа приступит к рассмотрению иска о защите чести и достоинства предпринимателя Александра Удодова к блогеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По результатам проведения досудебной подготовки дата следующего заседания назначена на 14 августа", - сказала собеседница агентства.

В иске Удодов просит суд обязать удалить сведения в статьях в аккаунте (блоге) Навального и в размещенных видеороликах на канале блогера в YouTube. Кроме того, бизнесмен просит обязать опровергнуть несоответствующие действительности сведения, записать и опубликовать на срок 4 месяца видеоролики, в которых Навальный зачитывает резолютивную часть решения суда в случае удовлетворения его иска, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. О каких именно сведениях идет речь, в суде не уточнили.

По данным из открытых источников, Александр Удодов - российский предприниматель и инвестор. Работает в сферах девелопмента, логистики и импортозамещающих проектов. Основал агрохолдинг по выращиванию шампиньонов "Грибная радуга", построил бальнеологический курорт "Термы". Владеет несколькими крупными торговыми центрами в Москве и регионах, член правления Евразийского трубопроводного консорциума.