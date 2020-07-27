Полиция возбудила 15 уголовных дел из-за махинаций с федеральными землями под Тулой

ТАСС, 27 июля. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая выполняла незаконные операции с федеральными земельными участками в Ленинском районе Тульской области. Ущерб государству превысил 100 млн рублей, возбудили 15 уголовных дел, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Сотрудниками подразделения экономической безопасности УМВД России по Тульской области в ходе оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в преступлениях, связанных с незаконным выводом земельных участков из федеральной собственности. Возбуждено 15 уголовных дел по фактам мошеннических действий, совершенных в крупном и особо крупном размере", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, в совершении преступлений подозреваются 35-летний житель Тулы и его 58-летняя подельница - начальник архивного отдела администрации муниципальных образования Ленинского района. Они, имея доступ в муниципальный архив, подменяли постановления глав сельских поселений на поддельные документы о выделении подконтрольным им лицам земельных участков площадью от 1,2 до 10 тыс. кв. м под строительство жилья.

"После регистрации право собственности на землю по договорам купли-продажи переоформлялось на участников преступной группы, их ближайших родственников и третьих лиц", - отметили в пресс-службе.

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 102 млн рублей, добавили в пресс-службе.