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Ряд участков дорог в Москве подтопило из-за сильного дождя

В частности, подтопление наблюдается на Дмитровском шоссе, в районе станции метро "Ботаничекий сад", на Шереметьевской улице, много воды под Останкинским путепроводом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ряд участков дорог, а также некоторые переходы в Москве подтоплены в результате ливня. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя в Москве в некоторых местах подтопило проезжую часть. В частности, подтопление наблюдается на Дмитровском шоссе, в районе станции метро "Ботаничекий сад", на Шереметьевской улице. Также много воды под Останкинским путепроводом", - сказал собеседник агентства, добавив, что подтоплены в столице и некоторые переходы.

По данным источника, движение автотранспорта в местах подтопления затруднено.

Ранее в понедельник ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, местами сильном, грозе, граде и порывах ветра до 19 м/с.

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