В Ростовской области до 24 сентября арестовали подозреваемую в похищении грудного ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал подозреваемую в похищении грудного ребенка из роддома в городе Сальске Ростовской области до 24 сентября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Арестована на два месяца до 24 сентября", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области подтвердили арест подозреваемой. Отмечается, что в ходе допроса женщина пояснила, что совершила похищение младенца из-за боязни разлада в отношениях с супругом. "По ее словам, они с мужем хотели ребенка, однако родить у нее не получилось. Проникнув в родильное отделение через окно, она взяла новорожденного мальчика в одной из палат, после чего положила его в целлофановый пакет и вынесла за пределы медицинского учреждения. Впоследствии она перевезла ребенка по месту своего жительства в Республику Калмыкия", - отметили в пресс-службе следственного управления.

В субботу ведомство сообщило о задержании 40-летней жительницы Республики Калмыкия, которая подозревается в похищении новорожденного из роддома в Сальске Ростовской области, а также о возвращении ребенка его родителям. По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Ростовской области, подозреваемая прятала ребенка на съемной квартире.

По версии следствия, 25 июля подозреваемая проникла в родильное отделение Центральной районной больницы Сальского района, похитила новорожденного ребенка и перевезла по месту своего жительства в Калмыкию. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека. Его передали для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.