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Подтопление проезжей части произошло под Ростокинским мостом в Москве

На месте происшествия дежурит бригада "Мосводостока"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Проезжую часть подтопило под Ростокинским мостом и на разворотах под проспектом Мира в Москве из-за сильных дождей. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-аккаунте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Подтопление проезжей части под Ростокинским мостом [развороты под проспектом Мира]. На месте дежурит бригада "Мосводостока", - говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.

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